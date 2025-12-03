الكنيست الإسرائيلي يقر "خطة العشرين" بشأن غزة

فلسطين أون لاين

03 ديسمبر 2025 . الساعة 18:45 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقترح قانون قدّمه زعيم المعارضة يائير لابيد، يقضي باعتماد "خطة النقاط العشرين" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلقة بترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وجاء التصويت بأغلبية 39 عضوًا لصالح المقترح، في ظل مقاطعة كاملة من نواب الائتلاف اليميني الحاكم الذين تركوا مقاعدهم فارغة داخل القاعة.

وسينقل مشروع القرار إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمواصلة المداولات حوله.

وفي كلمته خلال النقاش، قال لابيد: "أعترف بأنني متفاجئ ومُحبط من عدم حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مضيفًا: "هذه فرصة نادرة لنعلن للرئيس ترامب وللعالم أننا موحّدون حول هدف واحد، لكن نتنياهو اختار المقاطعة.. إنه أمر مؤسف".

 

وتأتي هذه الخطوة بعد تصويت مجلس الأمن لصالح تبني الخطة، التي اعتبرها بعض أعضاء الائتلاف "مسارًا نحو إقامة دولة فلسطينية"، ما وضع حكومة نتنياهو أمام معضلة سياسية داخلية.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها "إسرائيل" بدعم أمريكي في غزة، والتي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 70 ألف شهيدًا فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

