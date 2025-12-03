الاحتلال يحكم على سيدة مقدسية بالسجن لمدة عام

متابعة/ فلسطين أون لاين

قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، يوم الأربعاء، بالسجن الفعلي لمدة عام على السيدة المقدسية رائدة سعيد.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن محكمة الاحتلال حكمت على السيدة رائدة سعيد بالسجن الفعلي لمدة عام بتهمة خرق قرار يمنعها من دخول المسجد الأقصى.

وبحسب القرار، يتوجب على السيدة سعيد تسليم نفسها للسجن في شهر كانون الثاني/يناير القادم.

ومنذ مطلع شهر رمضان 2023 قبعت سعيد في حبس منزلي متواصل؛ لرفضها التوقيع على قرار إبعادها، واتهامها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتب عليه اعتقالها لمدة 8 أيام ثم أفُرج عنها بشرط الحبس المنزلي يُجدد باستمرار، علما أنها تسكن بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وخلال العامين الماضيين، عقدت جلسات محاكمة متواصلة وخفف عنها الحبس المنزلي الكامل إلى حبس منزلي جزئي بقيود عديدة.

عُرفت رائدة برباطها الدائم في المسجد الأقصى، وإبعادها المستمر عنه، وبادرت -لأول مرة- بالتوقيع على قرارات الإبعاد بجملة "الأقصى لنا"، كما وعُرفت بحبها للتجوال والمسارات في ربوع القدس وفلسطين.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، في رام الله، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 49 امرأة فلسطينية، بينهنّ طفلتان وأسيرة من غزة، يواجهن جرائم منظّمة وممنهجة داخل سجون الاحتلال ومراكز التحقيق.

وأوضح في بيان، صدر 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الذي يتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أنّ وتيرة هذه الجرائم تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ اندلاع حرب الإبادة، التي شكّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني، ولا تزال آثارها تترك بصمتها القاسية على واقع النساء الأسيرات.