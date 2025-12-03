"القسام" و"السرايا" تستعدان لتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال

فلسطين أون لاين

03 ديسمبر 2025 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
مقاوم من كتائب القسام خلال عملية تسليم أسير "إسرائيلي" في غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها ستُسلِّم جثة أسير "إسرائيلي"، مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،  عند الساعة 5 مساء بتوقيت غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ، يوم الأربعاء، " في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم شمال قطاع غزة عند الساعة 5 مساء بتوقيت غزة".

وجاء تسليم الجثث ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدأ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة "الإسرائيلية" في غزة.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المدعوم أمريكيا، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض دمار العدوان "الإسرائيلي"، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وكما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #سرايا القدس #جثث أسرى الاحتلال #جثث الأسرى

