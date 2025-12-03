الصحة بغزَّة: 360 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار

فلسطين أون لاين

03 ديسمبر 2025 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
أم تودع نجلها الذي ارتقى شهيدا في قصف الاحتلال وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 5 شهداء (4 شهداء جدد،1 شهيد انتشال ) و 13 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 360، فيما وصلت إجمالي الإصابات 922، بينما وصل إجمالي الانتشال إلى 617 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي "إلى 70,117 شهيدًا 170,999 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

