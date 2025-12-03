"مقاومة الجدار والاستيطان": 2144 اعتداء نفذه الاحتلال ومستوطنوه خلال الشهر الماضي

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2144 اعتداء خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح شعبان، في تقرير الهيئة الشهري الذي صدر، يوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال نفذ 1523 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 621 اعتداء، وأن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بـ 360 اعتداء، والخليل بـ 348 اعتداء، وبيت لحم بـ 342 اعتداء ونابلس بـ334 اعتداء.

وأشار إلى أن الاعتداءات تنوّعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تُغلق فيه قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الأمن"، بينما يجري تمكين المستوطنين من التوسع داخلها.

وأضاف، أنَّ هذه الانتهاكات المتصاعدة تؤكد أن ما يجري ليس حوادث متفرقة، بل منهجية منظّمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وفرض "نظام استعماري عنصري متكامل".

موجة اعتداءات إرهابية واقتلاع 1986 شجرة

وبين شعبان، أن اعتداءات المستوطنين التي بلغت 621 اعتداء، في واحدة من ذروات إرهاب المستوطنين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية تركزت في محافظات: نابلس بواقع 133 اعتداء، والخليل بـ 112 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 93 اعتداء.

وأضاف أنه في ضوء ما ورد معطيات صارخة تخص الشهر المنصرم، تتضح صورة شاملة لحجم الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الإنسان والأرض والممتلكات في مختلف المحافظات الفلسطينية، مؤكداً أن الأرقام الواردة ليست مجرد إحصاءات جامدة، بل هي شواهد دامغة على سياسة تصعيدية تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني عبر الاعتداءات العسكرية المباشرة، وتغوّل المستوطنين، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى أن أكثر من ألفي اعتداء في شهر واحد، إلى جانب مئات حالات الاعتقال، وتقييد الحركة، وحماية جيش الاحتلال للمستوطنين الإرهابيين، تكشف عن استراتيجية متعمدة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإحكام السيطرة عليها، وأن الاعتداءات على المزروعات التي طالت نحو ألفي شجرة بينها مئات أشجار الزيتون، تمثل ضربا للرمز الثقافي والاقتصادي الفلسطيني، فيما تعكس عمليات الهدم والاستيلاء محاولة لاقتلاع مصادر الرزق وتدمير مقومات الحياة اليومية.

وأكد شعبان، أن هذه المعطيات تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة، ليس فقط في إدانة هذه السياسات، بل في اتخاذ خطوات عملية لوقفها ومساءلة مرتكبيها.

ونوه إلى أن الرسالة السياسية المستخلصة من هذا التقرير هي أن استمرار الصمت الدولي يشكل غطاءً لهذه الانتهاكات، وأن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة تتطلب إرادة سياسية جادة تترجم إلى قرارات ملزمة تضع حدا لسياسة العقاب الجماعي والاستيطان، وتفتح الطريق أمام العدالة والحرية.

وأضاف شعبان أن المستوطنين نفذوا 485 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببوا- بمساعدة جيش الاحتلال- باقتلاع وتخريب وتسميم 1986 شجرة منها 466 شجرة من أشجار الزيتون، في محافظات نابلس (1260 شجرة) شجرة، ورام الله والبيرة (381 شجرة) وسلفيت (135 شجرة) والخليل (100 شجرة) وقلقيلية (70 شجرة) وجنين (40 شجرة).

محاولة إقامة 19 بؤر استيطانية جديدة

وأشار شعبان إلى أن المستوطنين حاولوا إقامة 19 بؤرة استعمارية جديدة منذ مطلع تشرين الثاني الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، إذ حاولوا إقامة 5 بؤر استيطانية على أراضي محافظة نابلس، و3 بؤر في كل من الخليل والقدس ورام الله والبيرة، إضافة لبؤرتين في طوباس وبؤرة في قلقيلية.

وأكد أن تصاعد عمليات محولة إقامة البؤر الاستيطانية في المرحلة الأخيرة لا يمكن له أن يكون إلا بتعليمات واضحة من المستوى السياسي لدى الاحتلال بغرض فرض الوقائع على الأرض وفرض المزيد من تمزيق الجغرافية الفلسطينية، إذ يتولى المستوطنون مهمة إحداث تغيير على الأرض ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استيطاني يحظى بكافة الخدمات.

الاستيلاء على 2800 دونم من أراضي المواطنين

وقال شعبان، إن سلطات الاحتلال أصدرت في تشرين الثاني المنصرم جملة من الأوامر العسكرية استولت من خلالها على 2800 دونم من أراضي المواطنين، من خلال أوامر وضع اليد والاستملاك وتعديل حدود "أراضي الدولة".

وبين أن سلطات الاحتلال أصدرت عددا قياسياً من أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية بلغت ما مجموعه 26 أمراً، استولت من خلالها على 1296 دونما، أدت للكشف عن نية الاحتلال إقامة 3 مناطق عازلة حول المستوطنات، من خلال 3 أوامر وضع يد حول مستوطنات "جفعات أساف" شمال رام الله والبيرة، و"حمدات" في محافظة طوباس و"أليعازر" في محافظة رام الله والبيرة، فيما كشفت 9 أوامر عسكرية أخرى متسلسلة عن نية الاحتلال شق طريق يقطع مساحات شاسعة من الأغوار يحيطه جدار (غير محددة طبيعته) ومناطق عازلة على امتداد 22 كيلو مترا في محافظة طوباس، إضافة إلى طرق أمنية ومواقع عسكرية أخرى.

وأضاف شعبان أن سلطات الاحتلال كشفت عن نيتها الاستيلاء على الموقع الأثري في سبسطية من خلال أمر استملاك عسكري حمل الرقم 2/25 يقضي بالاستيلاء على ما مجموعه 1473 دونماً من الموقع الأثري في أكبر عملية استيلاء أثري شهدتها الأراضي الفلسطينية، موضحا أن دولة الاحتلال ومن خلال ما يطلق عليه بـ"طاقم الخط الأزرق" قامت بتوسعة حدود مستوطنة "ألفيه منشة" المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية من خلال إضافة 31.8 دونم من أراضي المواطنين في المنطقة إلى الأراضي المستولى عليها في نطاق المستوطنة.

هدم 76 منشأة والإخطار بهدم 51 أخرى

وقال شعبان، إن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر تشرين الثاني المنصرم 46 عملية هدم طالت 76 منشأة، بينها 20 منزلا مأهولا، ومنزلان غير مأهولين، و30 منشأة زراعية و23 مصدر رزق، تركزت في محافظات الخليل بـ 30 منشأة ومحافظة القدس بـ 15 منشأة ثم محافظة بيت لحم بهدم 11 منشأة.

وبيّن أن سلطات الاحتلال وزعت 51 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وأن الإخطارات تركزت في محافظة بيت لحم بـ 21 إخطارا و14 إخطارا في الخليل، و6 إخطارات في نابلس، و2 في طوباس، و1 في رام الله والبيرة.

دراسة 23 مخططا هيكليا للمستوطنات

وأضاف شعبان أن الجهات التخطيطية لدى الاحتلال درست في تشرين الثاني ما مجموعه 23 مخططا هيكليا لصالح مستوطنات الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 19 مخططاً هيكلياً لمستوطنات الضفة و4 مخططات لصالح مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.

وأضاف، أن هذه الجهات صادقت على 12 مخططا هيكليا لمستوطنات الضفة، وأودعت 7 مخططات أخرى للمصادقة اللاحقة، حيث أودعت من خلال ذلك 1409 وحدات وصادقت على بناء 353 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 1327 دونما، في حين صادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخطط هيكلي يخص مستوطنات القدس، وأودعت للمصادقة اللاحقة 3 مخططات أخرى تخص مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 687 وحدة استيطانية، على مساحة تقدر بـ 36.759 دونما من أراضي المواطنين.

وبين شعبان أن الخرائط المرفقة مع المخططات الهيكلية تشير إلى مصادقة الاحتلال على إقامة حي استيطاني جديد يخص مستوطنة "نيجوهوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة دورا في محافظة الخليل من خلال المصادقة على المخطط الهيكيلي الذي حمل الرقم יוש/ ב/ 1/ 521 والذي يهدف لبناء 158 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 520 دونماً من أراضي المواطنين.

وقال، إن الوثائق ذاتها كشفت عن إيداع الاحتلال لمخطط هيكلي آخر يهدف لإنشاء حي جديد يخص مستوطنة "كدوميم" المقامة شرق محافظة قلقيلية من خلال إيداع المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم יוש/ 17/ 113 ويهدف إلى بناء 1388 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تصل إلى 239 دونما من أراضي قريتي جيت وكفر قدوم، ويقع الحي المشار إليه إلى الجنوب من الشارع المسمى "شارع 55".

