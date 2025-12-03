"أوضاع صادمة تعصف بالجرحى مبتوري الأطراف بغزَّة".. 6000 حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل طويلة الأمد

فلسطين أون لاين

في اليوم العالمي للإعاقة..

03 ديسمبر 2025 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
طفل من غزة مبتور القدم جراء قصف الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية

قالت وزارة الصحة  في غزة، يوم الأربعاء، إن الجرحى مبتوري الأطراف يعيشون أوضاعًا صادمة في قطاع غزة، في ظل عدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة لمتابعة حالاتهم في القطاع.

وفي اليوم العالمي للإعاقة، كشفت وزراة الصحة عن وجود 6000 حالة بتر بجاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد، مشيرةً إلى أنَّ 25 % من إجمالي عدد حالات البتر هم من الأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مُبكرة.

وشددت على أن معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

ودعت وزارة الصحة المنظمات الدولية المعنية إلى توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية.

وتواصل "إسرائيل" خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في غزة، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

كما تمنع "إسرائيل" إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #مبتورو الأطراف #اليوم العالمي للإعاقة #الجرحى في غزة #عمليات البتر

