البرش:نحو 1000 مريض من غزة ماتوا وهم ينتظرون الموافقة على السفر للعلاج

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن نحو 1000 مريض ماتوا وهم ينتظرون الموافقة على السفر للعلاج خارج القطاع.

وذكر البرش في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء أن الاحتلال يرفض فتح المعبر مع مصر الذي يعد المنفذ الأسرع لخروج المرضى للعلاج بالخارج.

وأشار إلى أنَّ تأهيل بعض المستشفيات لا يعني عودة كاملة للخدمات، ولا يوجد أي مستشفى يقدم خدماته بنسبة 100%، مؤكدًا أنَّ عودة الخدمات الطبية بشكل كامل مرهونة بعودة سلسلة الإمدادات.

وأوضح البرش، أنَّ مستشفيات القطاع تفتقد لأبسط المعدات الطبية مثل معقمات الجروح والمحاليل، مضيفًا أنَّ "40% من أدوية الطوارئ مفقودة، ما يجعل خدمات الطوارئ شبه متوقفة".

وأكد، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي أخلّ بالتزاماته بموجب البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا يزال يرفض إدخال المعدات الطبية والكهربائية اللازمة لتشغيل الأجهزة المنقذة للحياة.

وتابع " 22 ألف مريض تقدموا للعلاج خارج القطاع، وافق الاحتلال على نحو 18 ألفاً منهم فقط".

ولفت البرش إلى أنَّ الاحتلال يرفض فتح المعبر مع مصر، وهو المنفذ الأسرع لخروج المرضى للعلاج.

وتواصل "إسرائيل" خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في غزة، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

كما تمنع "إسرائيل" إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية

المصدر / فلسطين أون لاين