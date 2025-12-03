فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف النار واستهداف النازحين خارج الخط الأصفر

مداهمات واسعة وعمليات اعتقال.. الاحتلال يواصل عدوانه على قباطية

"أوضاع صادمة تعصف بالجرحى مبتوري الأطراف بغزَّة".. 6000 حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل طويلة الأمد

اعتقال العريس!

"حماس" تعزِّي جمهورية إندونيسيا ومملكة ماليزيا في ضحايا الفيضانات

الأمم المتحدة تعتمد قرارين لإنهاء احتلال فلسطين والجولان

البرش:نحو 1000 مريض من غزة ماتوا وهم ينتظرون الموافقة على السفر للعلاج

الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شهيدٌ برصاص الاحتلال وقصفٌ جويّ ومدفعي شرقي غزة وخان يونس

الاحتلال ينسحب من طوباس وعقابا

البرش:نحو 1000 مريض من غزة ماتوا وهم ينتظرون الموافقة على السفر للعلاج

03 ديسمبر 2025 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
...
صورة أرشفية لجرحى من غزة

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن نحو 1000 مريض ماتوا وهم ينتظرون الموافقة على السفر للعلاج خارج القطاع.

وذكر البرش في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء أن الاحتلال يرفض فتح المعبر مع مصر الذي يعد المنفذ الأسرع لخروج المرضى للعلاج بالخارج.

وأشار إلى أنَّ تأهيل بعض المستشفيات لا يعني عودة كاملة للخدمات، ولا يوجد أي مستشفى يقدم خدماته بنسبة 100%، مؤكدًا أنَّ عودة الخدمات الطبية بشكل كامل مرهونة بعودة سلسلة الإمدادات.

وأوضح البرش، أنَّ مستشفيات القطاع تفتقد لأبسط المعدات الطبية مثل معقمات الجروح والمحاليل، مضيفًا أنَّ "40% من أدوية الطوارئ مفقودة، ما يجعل خدمات الطوارئ شبه متوقفة".

وأكد، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي أخلّ بالتزاماته بموجب البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا يزال يرفض إدخال المعدات الطبية والكهربائية اللازمة لتشغيل الأجهزة المنقذة للحياة.

وتابع " 22 ألف مريض تقدموا للعلاج خارج القطاع، وافق الاحتلال على نحو 18 ألفاً منهم فقط".

ولفت البرش إلى أنَّ الاحتلال يرفض فتح المعبر مع مصر، وهو المنفذ الأسرع لخروج المرضى للعلاج.

وتواصل "إسرائيل" خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في غزة، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

كما تمنع "إسرائيل" إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستشفيات غزة #منير البرش #انهيار المنظومة الطبية #المعدات الطبية #السفر للعلاج

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة