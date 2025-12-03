فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مداهمات واسعة وعمليات اعتقال.. الاحتلال يواصل عدوانه على قباطية

"أوضاع صادمة تعصف بالجرحى مبتوري الأطراف بغزَّة".. 6000 حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل طويلة الأمد

اعتقال العريس!

"حماس" تعزِّي جمهورية إندونيسيا ومملكة ماليزيا في ضحايا الفيضانات

الأمم المتحدة تعتمد قرارين لإنهاء احتلال فلسطين والجولان

البرش:نحو 1000 مريض من غزة ماتوا وهم ينتظرون الموافقة على السفر للعلاج

الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شهيدٌ برصاص الاحتلال وقصفٌ جويّ ومدفعي شرقي غزة وخان يونس

الاحتلال ينسحب من طوباس وعقابا

أسعار صرف العملات في فلسطين الأربعاء 3 ديسمبر

الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

03 ديسمبر 2025 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
...
حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

نفّذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين في محافظات مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، ترافقها اقتحامات للمنازل وتفتيش وتخريب للأثاث، إضافة إلى اعتداءات على المعتقلين واحتجازهم في ظروف قاسية.

وتركّزت الحملة في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم، مع اعتقالات محدودة في جنين وسلفيت.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مدن دورا وصوريف، واعتقلت محيي الدين الشراونة نجل الأسير المحرر المبعد أيمن الشراونة، بالإضافة إلى محمد أكرم الزغير، وفادي صالح سلامة غنيمات، وعمر علي القاضي. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال تخرب محتويات المنازل وتعتدي على أصحابها بالضرب، كما يُحتجز المعتقلون في ظروف صعبة. ويشار إلى أن عز الدين الشراونة نجل المبعد أيمن الشراونة معتقل منذ نحو عام وهو موقوف في سجن عوفر.

أما في نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال محيي الدين عبد الحق، والأسير المحرر ساهر حمدان، ومعن العقاد، وطارق الملاحي، عقب اقتحام منازلهم في مناطق مختلفة من المدينة ومخيماتها.

وفي جنين، اعتُقل الشيخ إبراهيم عمور من بلدة عنزا جنوب المدينة، فيما اعتقلت سلفيت الشيخ خالد إبراهيم قادوس من بلدة الزاوية غرب المحافظة خلال اقتحام منزل الأخير.

في بيت لحم، نفّذت قوات الاحتلال مداهمات شملت مدن بيت جالا وأبو انجيم وواد أبو فريحة، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم المسن خضر الياس بلوط (60 عاماً)، وعيسى محمد الهريمي، والأسير المحرر محمد إبراهيم عبيات، بعد تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة