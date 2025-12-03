شهيدٌ برصاص الاحتلال وقصفٌ جويّ ومدفعي شرقي غزة وخان يونس

في اليوم الـ54 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف مناطق داخل الخط الأصفر، حيث نسَف مباني في حي التفاح، وأطلقت مروحياته ومدفعيته النيران على أهداف في مدينة خان يونس جنوب القطاع وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

ارتقى شهيد، صباح يوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشنَّ طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما نسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية بالتزامن مع غارات جوية داخل الخط الأصفر بحي التفاح شرقي غزة.

وأفادت مصار صحفية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت روبوتًا مفخخا في محيط منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة، كما شن طيران الاحتلال غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 16 ألفا و500 مريض فلسطيني لا يزالون بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج قطاع غزة.

وتواصل "إسرائيل" خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين. كما تمنع "إسرائيل" إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية.

المصدر / فلسطين أون لاين