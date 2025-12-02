غزة... الاحتلال يتسلم رفات أسير "إسرائيلي" من الصليب الأحمر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنها تسلّمت عبر الصليب الأحمر بقايا جثمان أحد الأسيرين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها إلى المعهد الوطني للطب الشرعي قرب "تل أبيب" للتعرف عليها.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "الاستعدادات جارية لتسلّم العينات المحوّلة من قطاع غزة، وسيجري فحصها فور وصولها".

وكانت "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالتعاون مع "سرايا القدس" التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، قد سلمتا الثلاثاء الماضي، جثة أسير إسرائيلي ضمن بنود صفقة "طوفان الأقصى" مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأعادت المقاومة الفلسطينية 26 جثة لأسرى من أصل 28 لا تزال في قطاع غزة، وفق بنود الاتفاق الذي أبرم بضغط أميركي، فيما أطلق الاحتلال سراح نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها، وأعادت جثث مئات الفلسطينيين إلى غزة.

وتربط "إسرائيل" بدء التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلّم جميع جثامين الأسرى.

ولا يزال نحو 9500 فلسطيني مفقودًا تحت أنقاض العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بينما يقبع أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء، في ظروف يتخللها تعذيب وتجويع وإهمال طبي أدى إلى استشهاد عدد منهم.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية أكثر من 70 ألف شهيد و 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.