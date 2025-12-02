بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزَّة

فلسطين أون لاين

02 ديسمبر 2025 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، الثلاثاء، عن 5 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون يعانون فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن 5 أسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإسرائيل.

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل السجون الإسرائيلية.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

وفيما يلي أسماء الأسرى الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، مساء اليوم:

  • 1. سعدي محمد سعيد حسنين – 16 عامًا
  • 2. خضر عمر داود أبو مسلم – 47 عامًا
  • 3. أحمد علي أحمد الأسطل – 29 عامًا
  • 4. محمد عايد حسن الغولة – 38 عامًا
  • 5. زاهر عبد الحميد عبد الله أبو عودة – 51 عامًا
