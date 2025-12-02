الخارجية القطرية: : كل خرق للهدنة بغزة يمثل تهديدا لها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، يوم الثلاثاء، إن الدوحة مستمرة في مراقبة اتفاق غزة والعمل حتى لا تنهار الهدنة الحالية.

وقال الأنصاري، إن "جهود الوساطة في ما يتعلق باتفاق غزة مستمرة وخروقات الاتفاق مثيرة للقلق"، مؤكدا "الاستمرار في مراقبة اتفاق غزة والعمل حتى لا تنهار الهدنة".

وأكد الأنصاري، أن "لدينا ثقة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوره ودور الوسطاء، ونحن نعمل على تحويل الهدنة الحالية إلى مسار للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق".

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" شن غارات شبه يومية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي انتهت هدنة مؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"إسرائيل" أنجزت بوساطة قطرية مصرية أميركية واستمرت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.2 مليون فلسطيني.

