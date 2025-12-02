فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تاريخ غزة الذي أغفله صاحب جريدة فلسطين يوسف العيسى في مقاله عام 1912

إشكالية التنبؤ "الإسرائيلي": كيف تكسر العمليات الفردية قواعد الأمن التقليدي؟

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اليونيسيف: الوضع في غزة كارثي حتى مع وقف إطلاق النار

"حماس": عمليات المقاومة بالضفة تؤكد فشل الاحتلال في فرض معادلات الأمن والردع التي يدعيها

فقدان "إسرائيل" للاتزان الإستراتيجي

مشروع "قرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف": بكرة تُطلق منشأة متخصصة لدعم أطفال فلسطين

نتنياهو يمضي في مشروع القانون.. "مهما كان الثمن السياسي"

"الصحة": الاحتلال يحتجز جثماني شهيدين من الخليل وبيت ريما

الأونروا: الاحتلال يحتجز 6 آلاف شاحنة إغاثية تكفي غزة لثلاثة أشهر

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

02 ديسمبر 2025 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
اقتحامات متصاعدة للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 142 مستوطنًا، بينهم 55 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. 

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، من أجل التصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.

المصدر / وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة