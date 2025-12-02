اليونيسيف: الوضع في غزة كارثي حتى مع وقف إطلاق النار

فلسطين أون لاين

02 ديسمبر 2025 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
...
طفل من غزة بين ركام المنازل التي دمرها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية

قال الممثل الخاص لليونيسف بفلسطين، إن الوضع في غزة كارثي، فالبرد يؤثر على العائلات التي تعيش ظروفاً بالغة الصعوبة.

وأضاف في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، أنه حتى مع وقف إطلاق النار لا تزال الحياة اليومية صعبة للغاية على الأطفال بغزة.

وأوضح، أن الأطفال في غزة يواجهون تحديات يومية قاسية، مشيرًا إلى أنه حتى في حال وقف إطلاق النار ستظل الحياة اليومية "صعبة للغاية" بالنسبة لهم، في ظل محدودية الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الإنسانية.

وأشار إلى أن اليونيسف تواصل العمل على تقديم المساعدات الطارئة، لكنها تحتاج إلى وصول آمن وغير مقيد لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للأطفال والعائلات في القطاع.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. 

وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

