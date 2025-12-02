"حماس": عمليات المقاومة بالضفة تؤكد فشل الاحتلال في فرض معادلات الأمن والردع التي يدعيها

فلسطين أون لاين

02 ديسمبر 2025 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنَّ عملية الطعن البطولية التي نُفذت عند مستوطنة "عطريت" الجاثمة على أراضي قرى شمال رام الله، هي ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال، ورسالة واضحة بأن محاولاته كسر إرادة شعبنا عبر العمليات العسكرية والقتل والاعتقالات اليومية والإعدامات الميدانية لن تجدي نفعاً.

ونعت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، الشهيد البطل منفذ العملية محمد رسلان أسمر من بلدة بيت ريما، مؤكدةً أن دماءه الطاهرة ومن سبقه من الشهداء ستبقى وقودًا لاستمرار المقاومة.

وأضافت، أن "شعبنا سيظل وفياً لتضحيات أبنائه الذين يدافعون عن أرضهم وكرامتهم ويواجهون الاحتلال بشتى السبل".

وأوضحت "حماس"، أنَّ تتابع عمليات المقاومة خلال أقل من 12 ساعة بين الخليل ورام الله، يؤكد فشل الاحتلال في فرض معادلات الأمن والردع التي يدعيها، ويعبّر عن رفض شعبنا لكل محاولات التهويد والضم ومخططات تصفية قضيتنا.

ودعت "حماس" أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى تعزيز روح الصمود وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، حتى يتحقق لشعبنا حقه في الحرية، وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية طعن #عملية دهس #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

