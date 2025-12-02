فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تاريخ غزة الذي أغفله صاحب جريدة فلسطين يوسف العيسى في مقاله عام 1912

إشكالية التنبؤ "الإسرائيلي": كيف تكسر العمليات الفردية قواعد الأمن التقليدي؟

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اليونيسيف: الوضع في غزة كارثي حتى مع وقف إطلاق النار

"حماس": عمليات المقاومة بالضفة تؤكد فشل الاحتلال في فرض معادلات الأمن والردع التي يدعيها

فقدان "إسرائيل" للاتزان الإستراتيجي

مشروع "قرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف": بكرة تُطلق منشأة متخصصة لدعم أطفال فلسطين

نتنياهو يمضي في مشروع القانون.. "مهما كان الثمن السياسي"

"الصحة": الاحتلال يحتجز جثماني شهيدين من الخليل وبيت ريما

الأونروا: الاحتلال يحتجز 6 آلاف شاحنة إغاثية تكفي غزة لثلاثة أشهر

مشروع "قرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف": بكرة تُطلق منشأة متخصصة لدعم أطفال فلسطين

02 ديسمبر 2025 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
...
طفل مبتور القدم جراء إصابته بقصف الاحتلال على غزة

أعلنت مؤسسة بكرة، المؤسسة الإنسانية والتنموية الرائدة في فلسطين، عن إطلاق مشروعها النوعي "قرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف". تهدف القرية إلى توفير بيئة تربوية وإنسانية متخصصة وشاملة للأطفال الأيتام والأطفال الذين فقدوا أحد أطرافهم، وذلك عبر برامج مصممة بعناية لمعالجة الفاقد التعليمي والنفسي وتعزيز مهاراتهم الحياتية والمهنية.

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية المؤسسة التي ترتكز على الإغاثة الشاملة، إعادة البناء، وتعزيز القدرة على النهوض من الظروف الصعبة، مع تركيز خاص على الحلول طويلة الأمد التي تُحدث أثرًا فعليًا ومستدامًا في المجتمع الفلسطيني.

ما هي "قرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف"؟

تُعد القرية منشأة تعليمية متكاملة، تابعة لمؤسسة بكرة، وهي مصممة لتكون ملاذًا آمنًا يوفر الرعاية الشاملة لهذه الفئة من الأطفال. تشمل البرامج المقدمة ما يلي:

- الرعاية التعليمية المنظمة: لمعالجة الفاقد التعليمي وتنمية المهارات الأساسية.

- الدعم النفسي والاجتماعي: عبر برامج متخصصة لتعزيز الاستقرار العاطفي والاندماج الاجتماعي.

- تنمية المهارات المهنية والإبداعية: لتمكين الأطفال وتعزيز اعتمادهم على الذات مستقبلاً.

- الأنشطة الترفيهية والثقافية: للمساهمة في بناء شخصية متوازنة وتنمية الثقة بالنفس.

تهدف هذه البرامج إلى تمكين الأطفال ليصبحوا أفرادًا فاعلين ومستقلين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

بكرة: التزام بالتعليم والاستثمار في الأجيال القادمة

تؤكد مؤسسة بكرة على إيمانها بأن الاستثمار في المعرفة هو أساس بناء المجتمعات، ولذلك تولي المؤسسة أهمية كبيرة لدعم التعليم في جميع مراحله. يتجسد هذا الالتزام في القرية التي توفر بيئة تعليمية وصحية آمنة، مما يضمن للأجيال القادمة تحقيق إمكاناتها الكاملة.

كيفية التسجيل والاستفادة من خدمات القرية

تدعو مؤسسة بكرة الأسر المعنية إلى تسجيل أطفالهم للاستفادة من برامج القرية المتخصصة. يشمل التسجيل الأطفال الذين ينطبق عليهم أحد الشروط التالية:

- يتيم (فاقد الأب).

- مبتور الطرف (فاقد أحد الأطراف).

- كلا الأمرين: يتيم ومبتور الطرف.

رابط التسجيل:

سجل الآن عبر النموذج الإلكتروني الخاص بقرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #مبتورو الأطراف #مؤسسة بكرة #قرية رعاية الأيتام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة