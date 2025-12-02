مشروع "قرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف": بكرة تُطلق منشأة متخصصة لدعم أطفال فلسطين

أعلنت مؤسسة بكرة، المؤسسة الإنسانية والتنموية الرائدة في فلسطين، عن إطلاق مشروعها النوعي "قرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف". تهدف القرية إلى توفير بيئة تربوية وإنسانية متخصصة وشاملة للأطفال الأيتام والأطفال الذين فقدوا أحد أطرافهم، وذلك عبر برامج مصممة بعناية لمعالجة الفاقد التعليمي والنفسي وتعزيز مهاراتهم الحياتية والمهنية.

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية المؤسسة التي ترتكز على الإغاثة الشاملة، إعادة البناء، وتعزيز القدرة على النهوض من الظروف الصعبة، مع تركيز خاص على الحلول طويلة الأمد التي تُحدث أثرًا فعليًا ومستدامًا في المجتمع الفلسطيني.

ما هي "قرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف"؟

تُعد القرية منشأة تعليمية متكاملة، تابعة لمؤسسة بكرة، وهي مصممة لتكون ملاذًا آمنًا يوفر الرعاية الشاملة لهذه الفئة من الأطفال. تشمل البرامج المقدمة ما يلي:

- الرعاية التعليمية المنظمة: لمعالجة الفاقد التعليمي وتنمية المهارات الأساسية.

- الدعم النفسي والاجتماعي: عبر برامج متخصصة لتعزيز الاستقرار العاطفي والاندماج الاجتماعي.

- تنمية المهارات المهنية والإبداعية: لتمكين الأطفال وتعزيز اعتمادهم على الذات مستقبلاً.

- الأنشطة الترفيهية والثقافية: للمساهمة في بناء شخصية متوازنة وتنمية الثقة بالنفس.

تهدف هذه البرامج إلى تمكين الأطفال ليصبحوا أفرادًا فاعلين ومستقلين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

بكرة: التزام بالتعليم والاستثمار في الأجيال القادمة

تؤكد مؤسسة بكرة على إيمانها بأن الاستثمار في المعرفة هو أساس بناء المجتمعات، ولذلك تولي المؤسسة أهمية كبيرة لدعم التعليم في جميع مراحله. يتجسد هذا الالتزام في القرية التي توفر بيئة تعليمية وصحية آمنة، مما يضمن للأجيال القادمة تحقيق إمكاناتها الكاملة.

كيفية التسجيل والاستفادة من خدمات القرية

تدعو مؤسسة بكرة الأسر المعنية إلى تسجيل أطفالهم للاستفادة من برامج القرية المتخصصة. يشمل التسجيل الأطفال الذين ينطبق عليهم أحد الشروط التالية:

- يتيم (فاقد الأب).

- مبتور الطرف (فاقد أحد الأطراف).

- كلا الأمرين: يتيم ومبتور الطرف.

رابط التسجيل:

سجل الآن عبر النموذج الإلكتروني الخاص بقرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين