ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الذهب عالميًا

02 ديسمبر 2025 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع الذهب في المعاملات الفورية.

وصعدت العقود الآجلة لخام (برنت) بمقدار (14) سنتًا، ما نسبته (0.2%)، ليصل إلى (63.31) دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، بنسبة (0.3%)، ما يعادل (18) سنتًا، مسجلًا (59.50) دولارًا للبرميل.

وانخفض الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4222.93 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4256.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 57.40 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1652.05 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم 0.22% إلى 1427.22 دولارًا. 

المصدر / وكالات
