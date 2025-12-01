فلسطين أون لاين

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس

01 ديسمبر 2025 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
مواجهات ليلا ليلية
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (30 عاماً) بالرصاص الحي في الرجل، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، ونقلته إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال لاحقت عددا من العمال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، وأطلقت النار تجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم.

ومنذ بداية العام الجاري، استُشهد 15 عاملا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو أثناء الملاحقة داخل أراضي الـ48، أو بالسقوط عن جدار الفصل والتوسع العنصري، وفقا لبيانات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

