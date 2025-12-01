(9) شهداء في غزّة اليوم.. وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، وصول 9 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى إصابة واحدة، خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 356 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 909 إصابات، ووصل عدد من جرى انتشالهم إلى 616.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70,112 شهيدًا و170,986 إصابة.