مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

01 ديسمبر 2025 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
صورة أرشفية توثق اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

 اقتحم مستوطنون، صباح يوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 65 مستوطناً و77 طالباً يهودياً و19 عنصراً من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم،  وأدوا طقوسًا تلمودية وصلوات بأصوات مرتفعة قبالة مسجد قبة الصخرة المشرفة.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية لأهالي القدس والداخل المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، من أجل التصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #القدس العاصمة #اقتحامات في الأقصى

