وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تستأنف تسجيل وتحديث بيانات الأيتام (طالع الروابط)

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية - قطاع غزة عن استئناف عملية تسجيل وتحديث بيانات الأيتام عبر المنظومة الوطنية للأيتام. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لضمان وصول الرعاية الشاملة والخدمات الإنسانية للأيتام، بما في ذلك المساعدات النقدية والكفالات.

ودعت الوزارة جميع أسر الأيتام للدخول إلى المنظومة وتدقيق البيانات واستكمال الملفات، وفقاً للتصنيفات والتوجيهات التالية:

أولاً: أصحاب المستندات المكتملة

على الأسر التي سبق أن استكملت مستنداتها القيام بما يلي:

- مراجعة وتحديث بياناتهم بدقة، مع التركيز على:

- بيانات الاتصال.

- العنوان.

- السيرة الذاتية لكل فرد في الأسرة.

- نوع الإعاقة (إن وجدت) للفرد في الأسرة.

- إمكانية تعديل أي بيانات أو مستندات سابقة عند الحاجة.

ثانياً: أسر الأيتام غير المدرجين على المنظومة (المستندات غير المكتملة)

على الأسر التي لم تُستكمل مستنداتها مسبقاً القيام بالتالي:

- الدخول إلى الرابط المخصص وتدقيق نوع الشكوى (كود التحقق).

- عند استلام رسالة تحتوي على كود التحقق، يجب الدخول للمنظومة واستكمال المستندات وتحديث البيانات المطلوبة.

ملاحظة مهمة (لتسهيل عملية الدخول والتحديث)

يتم الدخول للمنظومة للإجابة عن رقم هويتها و كود التحقق الخاص بها. وفي حال توفر كود التحقق، يمكن للأسر زيارة المنظومة وتقديم شكوى بطلب كود التحقق، وسيتم إرسال الكود لها عبر رسالة SMS.

قائدو الوالدين (المكفولون): سيتم لاحقًا الإعلان عن نقاط خدمات الجمهور المخصصة لهم فقط، وذلك لتسهيل عملية التسجيل والتحديث.

الهدف من الإجراء:

يهدف التحديث إلى ضمان تقديم الرعاية الشاملة للأيتام دون تمييز، وتمكينهم من الوصول الفعال إلى الخدمات والمساعدات المقدمة من الجهات الداعمة.

روابط الوصول:

للوصول إلى المنظومة الوطنية للأيتام، يرجى الضغط هنا

لقناة تليغرام الخاصة بالإعلانات، يرجى الضغط هنا



