الاحتلال يجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها بمدينة جنين

أجبرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الاثنين، عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها في حي الجابريات بجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن القوات "الإسرائيلية" أخلت عددًا من العائلات، من بينها عائلة الزبيدي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بدقة في منطقة الأبراج الواقعة فوق المخيم.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة قباطية جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من الاليات فجر اليوم بلدة قباطية جنوب جنين، ونشرت فرق المشاة فيها وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها، واحتجزت عدداً من المواطنين وحققت معهم.

كما داهم جيش الاحتلال في وقت سابق من فجر اليوم عدداً من المنازل في حي الجابريات في مدينة جنين وفتشها.

ومنذ عدة أشهر، تشهد جنين ومخيمها حملة عسكرية مستمرة من قوات الاحتلال، شملت اقتحامات واسعة، مداهمات لمنازل، عمليات هدم وتخريب في الأحياء، إضافة إلى اعتقالات جماعية.

المصدر / وكالات