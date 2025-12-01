طقس فلسطين الاثنين 1 ديسمبر

فلسطين أون لاين

01 ديسمبر 2025 . الساعة 07:39 بتوقيت القدس
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة حتى ساعات الظهيرة على بعض المناطق وفي ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #الحرب على غزة #درجات الحرارة

