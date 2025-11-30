مباحث التموين في رفح تضبط لحوم دجاج "مخالفة"

متابعة/ فلسطين أون لاين

ضبطت دائرة مباحث التموين في شرطة محافظة رفح، بالتعاون مع قسمي التحري وقوة مباحث المدينة، كمية من لحوم الدجاج المجمّدة كانت مجهزة للبيع بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.

وذكرت مباحث التموين، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أنها صادرت طنًا ونصف الطن من الدجاج المجمّد، الكامل والمُقطّع، بحوزة التاجر (أ.ح)، حيث تبيّن أن الكمية كانت معدّة للبيع بأسعار أعلى من المحدد رسميًا، إضافة إلى عدم حصول التاجر على تصريح من وزارة الاقتصاد يسمح له بالتسويق.

وأكدت المباحث أنها قامت بتحريز الكمية المضبوطة، كما جرى توقيف التاجر لاستكمال الإجراءات القانونية المتّبعة وفق الأصول.