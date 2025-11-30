رابط التسجيل للمساعدات المالية والغذائية بغزة.. تحديث بيانات المستفيدين عبر وزارة التنمية الاجتماعية

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية قطاع غزة، عبر موقعها منظومة وطنية لتحديث بيانات المستفيدين حيث يهدف هذا النظام إلى تحديث بيانات مواطني قطاع غزة في جميع المحافظات، وذلك من أجل تقديم المساعدات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات.

تدعو الوزارة جميع المواطنين المتضررين إلى تعبئة الاستمارة المتاحة عبر الموقع الرسمي أو تحديث بياناتهم الحالية بدقة وعناية اضغط هنا

رابط التسجيل للمساعدات المالية غزة:

لتسجيل الدخول اضغط هنا ثم أدخل رقم الهوية المكون من 9 خانات ثم أدخل تاريخ إصدار الهوية ثم اضغط انتر للدخول إلى النظام

وهذه أبرز التعليمات: