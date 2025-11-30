رابط التسجيل للمساعدات المالية والغذائية بغزة.. تحديث بيانات المستفيدين عبر وزارة التنمية الاجتماعية

متابعة/ فلسطين أون لاين
نشرت وزارة التنمية الاجتماعية قطاع غزة، عبر موقعها منظومة وطنية لتحديث بيانات المستفيدين حيث يهدف هذا النظام إلى تحديث بيانات مواطني قطاع غزة في جميع المحافظات، وذلك من أجل تقديم المساعدات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات.
تدعو الوزارة جميع المواطنين المتضررين إلى تعبئة الاستمارة المتاحة عبر الموقع الرسمي أو تحديث بياناتهم الحالية بدقة وعناية اضغط هنا
رابط التسجيل للمساعدات المالية غزة:
- لتسجيل الدخول اضغط هنا
- ثم أدخل رقم الهوية المكون من 9 خانات
- ثم أدخل تاريخ إصدار الهوية
- ثم اضغط انتر للدخول إلى النظام
وهذه أبرز التعليمات:
- دقّة وصحّة البيانات التي تقوم بإدخالها تُسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود الإيواء والإغاثة المقدّمة للمواطنين.
- يرجى تثبيت رقم التواصل ( جوال او وطنية ) والمحافظة عليه، إذ سيتم إرسال جميع رسائل الإشعارات والمساعدات من خلاله.
- سيتم تزويد بياناتك للجهات والمؤسسات الشريكة بهدف تمكينها من تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة.
- لا داعي لزيارة أو متابعة الجهات الأخرى؛ فعملية التسجيل هنا تُعتبر الأساس المعتمد لإجراءات الإغاثة.
- استخدامك للنظام يعني موافقتك على تزويد بياناتك لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة لأغراض المساعدة فقط.