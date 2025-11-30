"حليف لحماس" ... صحيفة عبريّة: رئيسة أيرلندا الجديدة خطر على "إسرائيل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية مقالاً للكاتب آشر ماوز، العميد المؤسس لكلية الحقوق في مركز بيريز الأكاديمي بإسرائيل، حذّر فيه من التوجهات السياسية لرئيسة أيرلندا المنتخبة كاثرين كونولي، معتبرًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح "إسرائيل" خلال الفترة المقبلة.

وقال ماوز إن "إسرائيل" مقبلة على أيام صعبة تحت ولاية كونولي، مشيراً إلى أنها تُجسّد توجهاً معادياً بشدة لـ "تل أبيب"، وأن صعودها إلى الرئاسة يُعد – من وجهة النظر الإسرائيلية – واحداً من أسوأ الأخبار على الساحة الدولية.

وخلال حملتها الانتخابية، كانت كونولي قد صرّحت لهيئة الإذاعة البريطانية بأن حركة حماس جزء من نسيج الشعب الفلسطيني وأنها انتُخبت بشكل شرعي لقيادة غزة، وهو تصريح أثار غضب الأوساط السياسية الإسرائيلية.

وأشار المقال إلى، أن كونولي تُعد من أبرز الأصوات الأيرلندية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وأنها تتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتنتقد بشدة الفظائع المرتكبة بحق المدنيين.

كما نقل عنها قولها داخل البرلمان الأيرلندي: "إذا كنا غير قادرين على الاعتراف بأن إسرائيل دولة إرهابية، فنحن في ورطة حقيقية".

وأضاف، أن الرئيسة الأيرلندية الجديدة عارضت الضربات الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني، كما تتبنى مواقف داعمة للمقاومة الفلسطينية، ما يجعل علاقات دبلن – "تل أبيب" مرشحة لتوتر غير مسبوق.

وذكّر الكاتب بأن كونولي سبق أن زارت سوريا خلال سنوات الحرب الأهلية، ودعت بشكل علني إلى "تحرير فلسطين"، مجددًا تأكيده على أن "إسرائيل" تواجه اليوم رئيسة تُعد من الداعمين الصريحين لحماس.