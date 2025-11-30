نتنياهو يتقدم بطلب عفو رسمي إلى الرئيس هرتسوغ

ترجمة عبد الله الزطمة

قدّم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلبًا رسميًا للعفو إلى الرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث ثقلها السياسي والقانوني.

وجاء الطلب بعد نحو أسبوعين ونصف من الرسالة التي تلقاها نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" يوم الأحد، فإن الطلب الذي قدّمه محامي نتنياهو عميت حداد، يتألف من 14 صفحة مرفقة بعدد من المستندات، من بينها لائحة الاتهام ذاتها.

ووفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد جرى تحويل الطلب إلى إدارة العفو في وزارة العدل وفق الإجراءات المتبعة، حيث ستُجمع الآراء القانونية من مختلف الجهات ذات الصلة. وبعد استكمال هذه العملية، ستقوم المستشارة القانونية في مكتب الرئيس وفريقها بإعداد رأي مهني إضافي لعرضه على هرتسوغ.

وأكد مكتب هرتسوغ أن الطلب الحالي يُعد استثنائيًا وله تبعات واسعة، مشددًا على أن الرئيس سيدرسه بـ"مسؤولية وجدية" فور اكتمال جميع المراجعات القانونية.

ويتضمن الملف المقدم للرئيس وثيقتين: رسالة تفصيلية موقّعة من المحامي عميت حداد، ورسالة شخصية موقّعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المصدر / فلسطين أون لاين