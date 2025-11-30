عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية في باحاته

اقتحم عشرات المستوطنين صباح يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن 174 مستوطنًا نفذوا اقتحامات صباحية لساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية أمام البائكة الغربية قرب قبة الصخرة، إضافة إلى جولات استفزازية رافقها غناء وتصفيق وطقوس تلمودية.

وفي سابقة خطيرة حدثت الخميس الماضي، أدّى ثلاثة مستوطنين منتمين لما يُعرف بـ "اللاويين" طقسًا دينيًا تلموديًا داخل باحات المسجد الأقصى.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، نفّذ المستوطنون ما يسمونه "أغنية اليوم" في محاولة لإحياء طقس "غناء اللاويين"، وهو ما يشكّل تحولًا نوعيًا في طبيعة الاقتحامات، بتحويلها لأول مرة إلى شعائر دينية علنية داخل الأقصى.

واستغلت منظمات استيطانية هذا الانتهاك لدعوة أتباعها إلى الانضمام لجولات مشابهة، معتبرة الحدث خطوة نحو "تجديد غناء اللاويين" في المكان.

وبالتزامن مع هذه الانتهاكات، تفرض شرطة الاحتلال قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند البوابات الخارجية للمسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين