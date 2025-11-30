إصابة متضامنين وحرق مركبات في هجمات للمستوطنين

أصيب أربعة متضامنين أجانب بجروح بعد هجوم نفّذه مستوطنون اقتحموا المنزل الذي يقيمون فيه في تجمع عين الديوك بمدينة أريحا، فيما حطم آخرون 4 مركبات في سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من نحو عشرة مستوطنين ملثمين تسللوا إلى المكان واعتدوا على المتضامنين بالضرب المبرح، قبل أن يسرقوا محتويات المنزل، بما في ذلك جوازات السفر والهواتف المحمولة.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة من المصابين يحملون الجنسية الإيطالية، بينما يحمل الرابع الجنسية الكندية، وقد نُقلوا جميعًا إلى مستشفى أريحا لتلقي العلاج.

وفي بلدة ياسوف شرق سلفيت، حطم مستوطنون أربع مركبات تعود لمواطنين من البلدة، بعد تسللهم إلى منطقة الغرس والاعتداء على المركبات المتوقفة هناك، ما خلّف أضرارًا جسيمة قبل انسحابهم من المكان.

وتشهد المنطقة اعتداءات متواصلة تستهدف السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، في إطار مساعٍ إسرائيلية مستمرة للضغط على العائلات ودفعها إلى مغادرة أراضيها.

ووفق بيانات رسمية فلسطينية، فقد أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 20,500 شخص.

كما شملت الاعتداءات الممتلكات الزراعية، حيث جرى تدمير واقتلاع نحو 48,728 شجرة، بينها 37,237 شجرة زيتون.

المصدر / فلسطين أون لاين