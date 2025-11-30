حملة مداهمات اعتقالات واسعة بالضفة وسط هجمات للمستوطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، تخللتها اقتحامات للمنازل، وتفتيشات موسعة، واعتداءات على المواطنين، إلى جانب إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية.

ففي القدس، أصيب عدد من الأهالي بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال كميات كبيرة من قنابل الغاز السام خلال اقتحامها قرية مخماس شمال شرق المدينة، وفق ما أفادت محافظة القدس. كما اعتقلت القوات الشاب المقدسي موسى فطافطة أثناء خروجه من المسجد الأقصى.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات كبيرة بلدة الزاوية وأغلقت مدخلها بالسواتر الترابية، ونفذت حملة مداهمات انتهت باحتجاز أكثر من عشرة مواطنين والتحقيق معهم ميدانياً قبل الإفراج عنهم.

كما داهمت قرية مسحة واحتجزت عدداً من الشبان ونصبت حاجزاً عند مدخلها.

وفي نابلس، اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر محمد عصيدة بعد اقتحام منزله في قرية تل، كما اعتقل ثلاثة شبان آخرين بينهم جريح خلال اقتحام قرية صرة. واقتحمت قوات الاحتلال شوارع مخيم بلاطة ومزّقت صور الشهداء.

وشهد المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية إطلاقاً مكثفاً لقنابل الغاز السام باتجاه مركبات المواطنين بعد نصب حاجز عسكري وتفتيش المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية دون تسجيل إصابات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة بيت فجار بعد مداهمة منازلهم. كما اعتقلت ثلاثة أسرى محررين من بلدة سعير شرق الخليل.

وفي الخليل ومحيطها، تصاعدت الاعتداءات، إذ اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين بينهم عضوان في المجلس البلدي، واعتدت عليهم بالضرب. كما أصيب مواطن قرب بؤرة استيطانية في بيت أولا، واقتحمت القوات البلدة القديمة لتأمين اقتحام المستوطنين.

عنف المستوطنين

وفي بلدة حلحول شمالي الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون منازل الفلسطينيين عند المدخل الشمالي للبلدة، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين من عائلة كرجة، بينهم سيدة حامل، عولجوا ميدانياً ونقل بعضهم للمستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال بسام النواجعة من منطقة "خلة الفرا" غربي يطا، فيما حطم مستوطنون مركبة المواطن إبراهيم الهريني ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وفي منطقة "حوارة" شرق يطا، طرد المستوطنون المزارعين وأعلنوا المنطقة "عسكرية مغلقة" لمدة 24 ساعة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن مراد من بلدة دير أبو مشعل بعد اقتحام منزله.

وتعكس هذه التطورات اتساع رقعة التصعيد في الضفة الغربية، حيث تتكامل الاعتقالات المكثفة مع ازدياد هجمات المستوطنين، في سياق ميداني متوتر يثير مخاوف من مزيد من التدهور خلال الأيام المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين