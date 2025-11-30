ويواصل جيش الاحتلال خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ51 توالياً، من خلال شنّ غارات جوية وقصف مدفعي ونسف منازل في أنحاء قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة فجر يوم الأحد، تصعيدا ميدانيا ملحوظا، حيث أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيرانها بكثافة قرب محور موراج شمالي مدينة رفح، ما أسفر عن حالة من التوتر والقلق في المناطق المحيطة. كما شهدت المدينة سلسلة غارات جوية، وعمليات نسف للمنازل والمباني.

وفي الوقت ذاته، نفذت الطائرات الحربية سلسلة من الغارات التي طالت حي الشجاعية وحي التفاح شرقي مدينة غزة، إضافة إلى استهداف مخيم البريج وسط القطاع. وقد تسببت هذه الغارات في حالة استنفار واسع داخل الأحياء المستهدفة.

وارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70 ألفا و100 شهيد و170,983 إصابة.

وأحصت وزارة الصحة في غزة وصول شهيدين و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 354 شهيدا و906 مصابين.

في حين أضافة الصحة إلى الحصيلة التراكمة 299 شهيدا ممن جرى اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 11 إلى 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين