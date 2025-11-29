مستوطنون يهاجمون قرية المغير شرق رام الله

هاجمت مجموعة من المستوطنين، يوم السبت، قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين داهموا القرية، وتجولوا قرب منزل المواطن عطا أبو عليا، وقاموا بإرهاب المواطنين.

كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية تجاه حديقة للعائلات خلال اقتحامها المستمر لقرية المغير.

وتشهد قرية المغير انتهاكات متكررة نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين في محيطها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، 766 اعتداء، في محافظات رام الله، والبيرة، ونابلس، والخليل، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين