فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خلفت 166 إصابة.. قوات الاحتلال تنسحب من طوباس

إصابات وتدمير للممتلكات بهجمات للمستوطنين في الخليل

مؤتمر دولي في الدوحة يناقش صراع السرديات الإعلامية في الحرب على غزة

مستوطنون يهاجمون قرية المغير شرق رام الله

الاحتلال يُعيد رسم الضفة بالقوة.. مخيمات فلسطينية على طريق التدمير والتفريغ

بن غفير يتوعد بإلغاء التحقيق في حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين

حماس: جرائم الحرب في الضفة تتصاعد والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل

حصيلة ضحايا الإبادة ترتفع إلى 70,100 شهيدًا و170,983 إصابة

"حماس" تدعو أبناء الضفة لشدِّ الرحال إلى المسجد الإبراهيمي والتصدي لمخططات تهويده

قاسم: لم نلمس تحسنًا حقيقيًا في تدفق المساعدات إلى غزَّة والأرقام المعلن عنها مضللة

مستوطنون يهاجمون قرية المغير شرق رام الله

29 نوفمبر 2025 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
...
قرية المغير تشهد انتهاكات متكررة نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين

هاجمت مجموعة من المستوطنين، يوم السبت، قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين داهموا القرية، وتجولوا قرب منزل المواطن عطا أبو عليا، وقاموا بإرهاب المواطنين.

كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية تجاه حديقة للعائلات خلال اقتحامها المستمر لقرية المغير.

وتشهد قرية المغير انتهاكات متكررة نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين في محيطها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، 766 اعتداء، في محافظات رام الله، والبيرة، ونابلس، والخليل، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قرية المغير #الضفة الغربية #عنف المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة