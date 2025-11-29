فلسطين أون لاين

"حماس" تدعو أبناء الضفة لشدِّ الرحال إلى المسجد الإبراهيمي والتصدي لمخططات تهويده

29 نوفمبر 2025 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
المسجد الإبراهيمي في الخليل

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قرار الاحتلال "الإسرائيلي" الاستيلاء على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي، يمثل اعتداءً صارخاً على قدسية المكان ومكانته الدينية.

وأوضحت "حماس"،  في تصريح صحفي، يوم السبت، أن هذا القرار جزء من المخطط المتواصل لتهويد المقدسات الإسلامية وتغيير معالمها ضمن حرب الاحتلال الدينية المتصاعدة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض السيطرة على المسجد الإبراهيمي بالكامل، بعد سنوات من الإحكام العسكري والتضييق على المصلين، وتحويل محيطه إلى ثكنة استيطانية تخدم مشاريع التطهير العرقي في قلب مدينة الخليل.

وشددت على أن شعبنا لن يقبل بهذه القرارات الاستيطانية وهذا العدوان الجديد، وسيواصل الدفاع عن مقدساته الإسلامية بكل الوسائل.

ودعت "حماس" أهل مدينة الخليل وكافة أبناء شعبنا بالضفة إلى شدّ الرحال للمسجد الإبراهيمي والرباط فيه والتصدي لمخططات التهويد.
 

