قاسم: لم نلمس تحسنًا حقيقيًا في تدفق المساعدات إلى غزَّة والأرقام المعلن عنها مضللة

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن "شعبنا لم يلمس تحسنًا حقيقيًا في تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، يوم السبت، إن أغلب الشاحنات التي تدخل القطاع تجارية ولا تحمل مساعدات إنسانية للسكان.

وأشار إلى أن الأرقام المعلن عنها بشأن المساعدات التي دخلت قطاع غزة مضللة وغير صحيحة.

وأضاف "الاحتلال يتعمد خرق الاتفاق وأبلغنا الوسطاء بكافة التفاصيل".

وفي تصريحات سابقة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال يمنع إدخال هذه المواد كافة حتى اللحظة في خرق خطير للبروتوكول الإنساني الذي وقع عليه، وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة التي يتحمل المدنيون وحدهم نتائجها.

وأدان البيان بشدة الجريمة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، محمّلًا إيّاه المسؤولية الكاملة عن معاناة مئات آلاف النازحين الذين يواجهون قسوة الشتاء بلا مأوى آمن ولا خدمات أساسية، وبسبب إصراره على إغلاق المعابر ومنع دخول مستلزمات الإيواء.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، إلى تحرك جدي وفوري لإلزام الاحتلال بما وقع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الخاص بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وشدد المكتب على ضرورة الإسراع في عملية التوزيع لتفادي ما يمكن تفاديه من آثار الكارثة التي تضرب النازحين وعشرات آلاف الأسر في مختلف مناطق القطاع، مؤكدًا أن توفير هذه الاحتياجات يُعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا على المجتمع الدولي، وأن هذا الواجب لا يمكن أن يخضع للتسويف أو المماطلة مهما كانت الظروف.

