قاسم: ندعو الوسطاء والدول الضَّامنة لوقف خروقات الاحتلال وإلزامه بتعهداته

29 نوفمبر 2025 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن "جيش الاحتلال الصهيوني المجرم كثَّف عمليات قصفه لقطاع غزة برا وبحرا وجوا خلال الليل، وواصل عمليات النسف، في امتداد لعدوانه الذي لم يتوقف على قطاع غزة".

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، يوم السبت، أن "تعمُّدُ الاحتلال المجرم قتل طفلين صباح اليوم، يؤكد من جديد أن حرب الإبادة مستمرة ضد أهالي قطاع غزة، وأن إطلاق النار لم يتوقف وإنَّما تغيرت وتيرته".

ودعا الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى التحرك الجاد لوقف خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال بتعهداته حسب الاتفاق.

وفي اليوم الـ50 من بدء وقف إطلاق في غزة، أغار طيران الاحتلال "الإسرائيلي" على حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، واستهدفت مدفعيته شرقي جباليا، شمال قطاع غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي، استشهاد طفلين بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبالتزامن مع هذه التطورات، وثّق مركز غزة لحقوق الإنسان ارتكاب الاحتلال 535 خرقا، أسفرت عن استشهاد 350 فلسطينيا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

