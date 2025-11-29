فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شاب من غزَّة يحوِّل مدرعةً "إسرائيلية" إلى محطة شحن هواتف.. كيف جاءته الفكرة؟

طالت أطفالًا وأسرى محررين.. حملة اعتقالات "إسرائيلية" في الضفة الغربية

حين يصنع الضعف الجريمة: قراءة في اعدامات جنين

الداخل المحتل: مقتل شاب وإصابة خطيرة لآخر في عرابة البطوف

غزة في "يوم التضامن الدولي".. مأساة إنسانية لا يراها العالم

طقس فلسطين السبت 29 نوفمبر

تفاصيل جديدة حول علاقة المُرتزقة مع الاحتلال في مطاردة مقاومي رفح.. هذا ما كشفه أمن المُقاومة

أسعار صرف العملات في فلسطين السبت 29 نوفمبر

مُعطى: 26 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

"خروقاتٌ إسرائيلية متوصلة".. شهيدان في خان يونس وقصفٌ جويٌّ ومدفعي شرقي غزَّة وجباليا

طالت أطفالًا وأسرى محررين.. حملة اعتقالات "إسرائيلية" في الضفة الغربية

29 نوفمبر 2025 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
...
اعتقالات في الضفة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة الاعتقالات فجر يوم السبت، وتوزعت بين نابلس وجنين وقلقيلية، مع تركيز واضح على استهداف الأطفال والأسرى المحررين.

ففي جنوب نابلس، أعادت القوات اعتقال الأسير المحرر جمعة رمضان من قرية زيتا جماعين خلال مروره قرب سلفيت. وفي جنين، اعتُقل الشاب محمد رباح سمودي من بلدة اليامون، إضافة إلى اعتقال الشقيقين محمد وأحمد نبيل زيود من السيلة الحارثية.

أما قلقيلية فشهدت سلسلة اعتقالات بينها ثلاثة أطفال، تخللها اعتداءات ميدانية واحتجاز عائلات كاملة داخل المنازل، كما اعتقلت القوات المواطن عامر عبد الغني والد الشهيد سلطان عبد الغني، إضافة إلى شقيقته، بعد اقتحام منزلهما في باقة الحطب شرقي المحافظة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة