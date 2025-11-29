طالت أطفالًا وأسرى محررين.. حملة اعتقالات "إسرائيلية" في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة الاعتقالات فجر يوم السبت، وتوزعت بين نابلس وجنين وقلقيلية، مع تركيز واضح على استهداف الأطفال والأسرى المحررين.

ففي جنوب نابلس، أعادت القوات اعتقال الأسير المحرر جمعة رمضان من قرية زيتا جماعين خلال مروره قرب سلفيت. وفي جنين، اعتُقل الشاب محمد رباح سمودي من بلدة اليامون، إضافة إلى اعتقال الشقيقين محمد وأحمد نبيل زيود من السيلة الحارثية.

أما قلقيلية فشهدت سلسلة اعتقالات بينها ثلاثة أطفال، تخللها اعتداءات ميدانية واحتجاز عائلات كاملة داخل المنازل، كما اعتقلت القوات المواطن عامر عبد الغني والد الشهيد سلطان عبد الغني، إضافة إلى شقيقته، بعد اقتحام منزلهما في باقة الحطب شرقي المحافظة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى