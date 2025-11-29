طقس فلسطين السبت 29 نوفمبر

فلسطين أون لاين

29 نوفمبر 2025 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
خيام مهترية يعيش فيها النازحون بغزة لا تحمي من برد الشتاء ولا تقي حر الصيف

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم السبت، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وجافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائتوقعتها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل ،تتهيأ الفرصة تدريجياً خلال ساعات النهار لسقوط امطار متفرقة على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعية والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

