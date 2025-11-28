مُعطى: 26 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" تنفيذ 26 عملاً مقاوماً شملت اشتباكات مسلحة، إطلاق نار، مواجهات، إلقاء الحجارة، إضافة إلى مظاهرات وتصدي لاعتداءات المستوطنين، في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال الساعات 48 الماضية.

في القدس، تصدى أهالي بلدة حزما لهجوم من المستوطنين، وألقوا الحجارة باتجاههم، فيما شهدت رام الله سلسلة من المواجهات، أبرزها في نعلين حيث وقف الأهالي في وجه هجمات المستوطنين.

كما اندلعت مواجهات في كفر مالك وسلواد والبيرة، فيما شهدت دير جرير مواجهات اتسمت بإلقاء الحجارة وخروج مظاهرات احتجاجية.

وفي جنين، دارت اشتباكات مسلحة في منطقة جبل أبو ظهير، تزامنًا مع مواجهات وإلقاء حجارة في سيلة الحارثية، وامتدت التحركات الشعبية إلى قباطية التي شهدت مظاهرات إلى جانب إلقاء الحجارة تجاه قوات الاحتلال.

أما في محافظة نابلس، فاندلعت مواجهات في دير الحطب وسالم وسهل بيت فوريك، تخللها إلقاء الحجارة على دوريات الاحتلال والمستوطنين.

وفي طولكرم، تصدى الأهالي لاعتداءات المستوطنين في منطقتي الوجه الشامي والميرمية، وسط مواجهات متكررة.

وفي بيت لحم، سُجل إطلاق نار عند حاجز الأنفاق، بينما شهدت الخليل سلسلة من المواجهات في ترقوميا ودورا واذنا وبيت أمر، حيث ألقى الشبان الحجارة باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، وتشديد الاحتلال إجراءاته في مختلف مناطق الضفة، مقابل اتساع رقعة المقاومة الشعبية والمسلحة في القرى والبلدات.