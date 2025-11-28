جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي جنوب قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب جندي من قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بجروح وُصفت بالمتوسطة خلال ما سمّته إذاعة الجيش بـ"حادث عملياتي" جنوب قطاع غزة.

وتستخدم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذا المصطلح عادة للإشارة إلى إصابات تقع خلال المهام الميدانية أو التحركات العسكرية، وليس نتيجة اشتباك مباشر.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال، بلغ عدد قتلاه منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 923 عسكريًا، من بينهم 471 قُتلوا خلال العمليات البرية التي بدأت في أواخر الشهر نفسه.

كما أشارت الإحصاءات إلى إصابة نحو 6390 عسكريًا، بينهم قرابة 2982 جنديًا أصيبوا أثناء العمليات البرية داخل القطاع.