لبنان يشكو "إسرائيل" إلى مجلس الأمن

متابعة/ فلسطين أون لاين

قدّم لبنان، اليوم الجمعة، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد "إسرائيل"، احتجاجًا على إقامتها جدارين إسمنتيين داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب، معتبرًا الخطوة "انتهاكًا خطيرًا" لسيادته ولقرارات وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، إن الشكوى قُدّمت بناءً على توجيهات الحكومة عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، محذّرة من أن الجدارين اللذين شيّدتهما إسرائيل في محيط بلدة يارون الجنوبية يقتطعان مساحات إضافية من الأراضي اللبنانية، ويشكلان خرقًا واضحًا للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية لعام 2024.

وأوضحت الخارجية أن قوات "اليونيفيل" وثّقت بناء الجدارين على شكل حرف "T"، مؤكدة أنهما يقعان داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا. وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سلسلة مستمرة من الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وطالب لبنان في شكواه مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وإلزام إسرائيل بإزالة الجدارين والانسحاب جنوب الخط الأزرق من جميع المواقع التي ما تزال تحتلها، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، ووقف إنشاء أي "مناطق عازلة" داخل الأراضي اللبنانية.

كما شدد على ضرورة السماح للمدنيين اللبنانيين بالعودة إلى قراهم الحدودية، مؤكداً استعداد بيروت للدخول في مفاوضات لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، في إطار التزامها الكامل بتطبيق القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها.

وأشار البيان إلى الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لتنفيذ الخطة الوطنية الهادفة إلى تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني بالتنسيق مع اليونيفيل، في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق وقف إطلاق النار بشكل شبه يومي، وتحتفظ باحتلال خمس تلال لبنانية ومناطق أخرى منذ عقود.

وتأتي هذه التطورات بينما أكدت اليونيفيل، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن الجدارين اللذين بدأ الجيش الإسرائيلي في بنائهما خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يشكلان "انتهاكًا صريحًا" لقرار مجلس الأمن 1701.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار بوساطة أميركية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تواصل "إسرائيل" خرقه بوتيرة يومية، لا سيّما جنوبي لبنان.

وفي السياق، نشرت وزارة الصحة اللبنانية، حصيلة الاعتداءات "الإسرائيلية" على الأراضي اللبنانية منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار وذلك عن الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 و27 نوفمبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 335 شخصاً وإصابة 973 آخرين بجروح متفاوتة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 1308 أشخاص.