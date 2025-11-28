مفكر سياسي أمريكي: تصرفات ترامب السياسية إجرامية مرتبطة باضطراب شخصيته

مصطفى الزواتي

أكد المفكر السياسي الأمريكي أورين شواب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية معقدة للغاية يفعل أشياءً من الواضح أنها تُعطي مصالح عائلته التجارية الأولوية القصوى بالنسبة له مشيرا إلى أن هناك أدلة دامغة على وجود تصرفات إجرامية في تصرفات ترامب السياسية، مرتبطة باضطراب شخصيته ورغبته في الإثراء الشخصي.

ويرى شواب أن سياسات ترامب ليست مجرد سياسات، معتبرا أنه من المهم إدراك أن ترامب ليس ما يُطلق عليه علماء السياسة "الفاعل الوحدوي"، بل هناك مصالح عديدة مؤثرة. منها أن ترامب يفهم جمهوره المحلي، بما في ذلك الكونغرس والرأي العام الأمريكي. كما أنه يدرك مصالح الدول القومية الأخرى ومصالح القادة السياسيين الأقوياء الذين يتعامل معهم. لذا، يستبعد شواب أن يكون ترامب ساذج أو غير عقلاني في تصرفاته، مشدد على أنه يجب النظر إلى ترامب كزعيم استبدادي قوي للغاية، يتولى قيادة أقوى قوة في العالم.

ويضيف المفكر الأمريكي شواب قائلا: "قد يكون هذا الأمر مقلقًا، لكن يبدو أن هذه الشخصيات حاضرة دائمًا في النظام الدولي و القول بأن كل ما يفعله غير عقلاني وعشوائي أو قائم على المعاملات التجارية هو رأي غير صحيح".

ومن هنا يشير شواب إلى مجلس الأمن الدولي أيد خطته للسلام في غزة، وقد أبلغ حكومة نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تدعم، تحت أي ظرف من الظروف، ضم "إسرائيل" للضفة الغربية. وسيُنهي كل الدعم الأمريكي "لإسرائيل".

الأمر الذي ساعد ترامب في العديد من مجالات السياسة الخارجية، حيث تشير عناوين الأخبار اليوم إلى احتمال انتهاء حرب أوكرانيا وهذا سيكون إنجازًا مهما له، كما أن استمرار ضغطه على أوروبا لزيادة إنفاقها العسكري وزيادة انخراطها في الشؤون الدولية يُعد إنجازًا كبيرًا له.

المصدر / فلسطين أون لاين