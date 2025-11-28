بعد عام من اتفاق وقف إطلاق النَّار.. الصحة اللبنانية تعلن حصيلة الاعتداءات "الإسرائيلية"

نشرت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، حصيلة الاعتداءات "الإسرائيلية" على الأراضي اللبنانية منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار وذلك عن الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 و27 نوفمبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 335 شخصاً وإصابة 973 آخرين بجروح متفاوتة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 1308 أشخاص.

وفي نوفمبر 2024 وقعت "تل أبيب" وحزب الله برعاية أمريكية اتفاقا لوقف إطلاق النار، أنهى عدوانا بدأته "إسرائيل" على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ قبل عام، إلا أن "إسرائيل" تخرقه بمهاجمة لبنان بوتيرة شبه يومية، في حين لم ينفذ الحزب أي هجوم مقابل.

المصدر / وكالات