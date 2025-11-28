قاسم: الاحتلال يسعى لتوسيع عدوانه في كل المنطقة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أنَّ العدوان "الإسرائيلي" على سوريا فجر اليوم، مع استمرار قصفها لغزة والضفة ولبنان، دليل على سعي الاحتلال المستمر لتوسيع عدوانه في كل المنطقة.

وقال قاسم في تصريح صحفي، يوم الجمعة، إنَّ "حكومة الاحتلال بسلوكها العدواني هي السبب الحقيقي في حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لذا يجب أن تواجه بموقف عربي عملي وموحد لوضع حد لعربدة هذه الحكومة المتطرفة".

وفجر اليوم، ارتقى شهداء سوريون وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة بيت جن في ريف دمشق، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع الأهالي، دفعت جنود الاحتلال للهرب من المكان.

وأوضحت تقارير إخبارية أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حاول اعتقال أحد سكان البلدة فاندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة مع الأهالي، وجاء القصف عقب محاصرة دورية عسكرية تابعة للاحتلال أثناء توغلها في البلدة.



وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، بارتقاء 13 شهيدا وإصابة 25 آخرين جراء العدوان "الإسرائيلي" على بلدة بيت جن بريف دمشق.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت أمس الخميس تل أحمر بريف القنيطرة بعدد من قذائف المدفعية، وجددت توغلها بريف المحافظة عند مفرق أم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي حيث توغّلت ثلاث آليات عسكرية.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الحكومية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي مجددًا على ريف القنيطرة وتقصف تل الأحمر الشرقي بثلاث قذائف مدفعية".

المصدر / فلسطين أون لاين