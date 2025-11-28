مستوطنون يحطمون محلًا تجاريًا شرق رام الله

فلسطين أون لاين

28 نوفمبر 2025 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
صورة توثق اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في الضفة الغربية

 هاجم مستوطنون، فجر يوم الجمعة، "كشك" تجاري بين بلدتي دير جرير وسلواد شرق رام الله، وحطموا محتوياته.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى المنطقة الواقعة بين البلدتين، وهاجمت "كشك" مشروبات، وحطمت محتوياته، فيما تصدى الشبان لهم، وأجبروهم على المغادرة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، التي تتنوع بين إحراق المنازل والمركبات والاعتداء على المزارعين، وسط حماية من "الجيش الإسرائيلي".

وأدّت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية منذ عامين، إلى مقتل ما لا يقل عن 1079 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" في غزة التي استمرت عامين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #هجمات المستوطنين #ضم الضفة

