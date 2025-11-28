بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

28 نوفمبر 2025 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
اعتقالات "إسرائيلية" متصاعدة في الضفة

شنّت قوات الاحتلال، فجر يوم الجمعة، حملة اعتقالات جديدة في عدة مناطق بالضفة، رافقها اقتحام منازل والعبث بمحتوياتها وتهديد الأهالي.

 واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سلامة القطاوي من بيرزيت قبل ساعات من موعد زفافه، بعد سلسلة اقتحامات واعتقالات تعرّض لها منذ الإفراج عنه ضمن صفقة "طوفان الأحرار".

كما اعتقلت القوات عددًا من الشبان في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، بينهم شادي الرفاعي الذي جرى اعتقاله للضغط على نجله "عز" لتسليم نفسه، إلى جانب بهاء كعبي ومجاهد وسمير رفاعي.

 وشملت الحملة اعتقال طفلين من بورين، وشقيقين من قرية المغير شمال غرب رام الله، إضافة إلى حملة واسعة في مخيم الفارعة طالت خمسة شبان.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة #سلامة القطاوي

