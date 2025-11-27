جدول مواعيد امتحانات الدورة "2" للثانوية العامة (توحيهي) 2024-25 في قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد وجدول امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعامين الدراسيين 2024 و 2025، وهو مخصص حصرياً للطلبة المتواجدين داخل قطاع غزة.

يبدأ ماراثون الامتحانات التحريرية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة عشرة أيام متواصلة، لينتهي رسمياً يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025.

مواعيد بدء الامتحانات لجميع الفروع:

حددت الوزارة توقيتين مختلفين لبدء الامتحانات مراعاةً للفروع الدراسية:

* الفترة الصباحية (الساعة الثامنة صباحاً): تبدأ بها امتحانات جميع الفروع التعليمية، وتشمل: العلمي، الريادة والأعمال، الزراعي، الصناعي، والاقتصاد المنزلي.

* الفترة المسائية (الساعة الثانية بعد الظهر): خُصصت هذه الفترة لبدء امتحانات الفرعين الأدبي والشرعي في موادهما الأساسية، بالإضافة إلى أي مواد أخرى مشتركة بين الفروع.

مواد وجداول زمنية رئيسية:

تتوزع المواد المشتركة والمواد التخصصية على أيام محددة كما يلي:

* الاثنين 8 ديسمبر 2025: يبدأ الجدول بمادة اللغة العربية لجميع الفروع.

* الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: يوم عطلة من الامتحانات التحريرية.

* الأربعاء 10 ديسمبر 2025: تُعقد امتحانات المواد التخصصية مثل العلوم الحياتية (علمي وزراعي وصناعي) والعلوم المهنية الخاصة (اقتصاد منزلي) والجغرافيا (أدبي).

* الخميس 11 ديسمبر 2025: مخصص لمادة التربية الدينية لجميع الفروع.

* السبت 13 ديسمبر 2025: مخصص لمادة اللغة الإنجليزية لجميع الفروع.

* الأحد 14 ديسمبر 2025: تُعقد امتحانات تخصصية هامة مثل الفيزياء (علمي وصناعي) والإدارة والاقتصاد (ريادة) والقرآن الكريم (شرعي) والثقافة العلمية (أدبي).

* الاثنين 15 ديسمبر 2025: يشهد امتحانات الكيمياء لمعظم الفروع، إلى جانب التاريخ للفرعين الأدبي والشرعي.

* الثلاثاء 16 ديسمبر 2025: يُعقد امتحان الرياضيات لجميع الفروع التعليمية.

* الأربعاء 17 ديسمبر 2025: يُختتم الجدول بامتحان التدريب العملي لفرع الاقتصاد المنزلي.

ملاحظة: أكدت الوزارة أن التعليمات الحالية لا تُطبق على طلبة الثانوية العامة للسنة الحالية، وسيبدأ التقديم لكل يوم حسب البرنامج المُعلن.



