لطلبة غزة: "التعليم" تعلن تمديد التسجيل وتعديل المباحث لعامي 2024 و2025 (المواعيد والآلية)

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن تمديد فترة التسجيل وتعديل المباحث للطلبة المتواجدين داخل قطاع غزة، وذلك للدورتين الأولى والثانية لعامي (2024 و2025).

ويأتي هذا القرار حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلبة، ولمنح فرصة جديدة لمن تعذر عليهم التسجيل سابقاً أو للطلبة الذين حصلوا على نتائجهم حديثاً. وقد قسمت الوزارة عملية التسجيل إلى مرحلتين أساسيتين وفق المواعيد التالية:

المرحلة الأولى: التسجيل عبر منصة الوزارة

أوضحت الوزارة أنه سيعاد فتح التسجيل للدورتين الأولى والثانية (2024 و2025) وفق الآليات المعلنة سابقاً، وتستهدف هذه المرحلة الفئات التالية:

* الطلبة الذين حصلوا على نتائجهم اليوم الخميس (لتشملهم فرصة التسجيل كدورة ثانية).

* الطلبة الذين منعتهم الظروف ولم يسجلوا سابقاً على منصة الوزارة (سواء كانت دورة أولى 2024، أو دورة ثانية 2024، أو 2025).

* موعد بدء التسجيل: تم تفعيل الرابط اليوم الخميس 2025/11/27 (الساعة 4:00 عصراً).

* موعد انتهاء التسجيل: يستمر حتى مساء يوم الجمعة 2025/11/28.

المرحلة الثانية: التسجيل عبر منصة "الوايز" (Wize)

تختص هذه المرحلة بالطلبة الذين أتموا تسجيلهم عبر منصة الوزارة (المرحلة الأولى)، حيث سيتم تمديد التسجيل للدورتين الأولى والثانية لكل من سجل في المرحلة السابقة.

* الفئة المستهدفة: يستطيع الطلبة الذين حصلوا على نتائجهم اليوم الخميس (2025/11/27) البدء بالتسجيل.

* موعد بدء التسجيل: اعتباراً من ظهر يوم السبت القادم 2025/11/29.

* موعد وقف التسجيل: سيتم إغلاق التطبيق مساء يوم الأحد 2025/11/30.

ودعت الوزارة جميع الطلبة المعنيين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان حقهم في التقدم للامتحانات وتعديل المباحث المطلوبة.



