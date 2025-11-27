فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لطلبة غزة: "التعليم" تعلن تمديد التسجيل وتعديل المباحث لعامي 2024 و2025 (المواعيد والآلية)

مستوطنون يحرقون مسجدًا ويخطون شعارات قرب سلفيت

تصنيف ألوان الفظائع والأهوال من غزة إلى الفاشر

قاسم: الاحتلال يعرقل حلول أزمة مقاتلي رفح لأسباب سياسيَّة

الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

المحررة الهمص تكشف: هكذا اختطفتني عصابات أبو شباب وسلّمتني للاحتلال (شاهد)

قراصنة يخترقون محطات حافلات "إسرائيلية" ويبثون خطابات لأبو عبيدة

بالأسماء... الاحتلال يفرج عن 5 أسرى من غزَّة بينهم الممرِّضة الهمص

أمام الكاميرا... قوَّات الاحتلال تعدم شابَّين بعد محاصرتهما في جنين

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يُواصل عدوانه على طوباس

مستوطنون يحرقون مسجدًا ويخطون شعارات قرب سلفيت

27 نوفمبر 2025 . الساعة 19:43 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أقدم مستوطنون، يوم الخميس، على إحراق مسجد الفلاح في منطقة أبو زعين شمال بلدة بديا غرب محافظة سلفيت.

وخطّ المستوطنون شعارات عنصرية على جدران منزل بالقرب من المسجد .

وأفاد أهالي من المنطقة، بأن المستوطنين اقتحموا محيط المسجد، وأضرموا النار في أجزاء منه.

وتسبب الحريق بحدوث أضرار فيه، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق.

من جانب آخر، أقدَم مستوطنون، اليوم الخميس، على تقطيع أشجار زيتون وحمضيات، تعود ملكيتها للمزارع عبد الرزاق خالد منصور، في منطقة واد قانا شمال غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة الزراعية، واعتدوا على الأشجار، ضمن اعتداءات متواصلة، تستهدف أراضي المزارعين في واد قانا، بهدف التضييق عليهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

ويشهد محيط بلدات غرب سلفيت تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، تشمل حرق الممتلكات والاعتداء على المزارعين ومحاولات الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، وسط حماية من قوات الاحتلال.

#الضفة #المستوطنين #سلفيت #الاستيطان #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة