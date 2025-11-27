مستوطنون يحرقون مسجدًا ويخطون شعارات قرب سلفيت

متابعة/ فلسطين أون لاين

أقدم مستوطنون، يوم الخميس، على إحراق مسجد الفلاح في منطقة أبو زعين شمال بلدة بديا غرب محافظة سلفيت.

وخطّ المستوطنون شعارات عنصرية على جدران منزل بالقرب من المسجد .

وأفاد أهالي من المنطقة، بأن المستوطنين اقتحموا محيط المسجد، وأضرموا النار في أجزاء منه.

وتسبب الحريق بحدوث أضرار فيه، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق.

من جانب آخر، أقدَم مستوطنون، اليوم الخميس، على تقطيع أشجار زيتون وحمضيات، تعود ملكيتها للمزارع عبد الرزاق خالد منصور، في منطقة واد قانا شمال غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة الزراعية، واعتدوا على الأشجار، ضمن اعتداءات متواصلة، تستهدف أراضي المزارعين في واد قانا، بهدف التضييق عليهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

ويشهد محيط بلدات غرب سلفيت تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، تشمل حرق الممتلكات والاعتداء على المزارعين ومحاولات الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، وسط حماية من قوات الاحتلال.