قراصنة يخترقون محطات حافلات "إسرائيلية" ويبثون خطابات لأبو عبيدة

27 نوفمبر 2025 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
متابعة/ فلسطين أون لاين

تمكن قراصنة من السيطرة على شاشات محطات الحافلات "الإسرائيلية" وبث تسجيلات صوتية للناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إضافة إلى أغانٍ وأناشيد وطنية فلسطينية، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الهجوم السيبراني استهدف شاشات المواصلات العامة في أشدود ورمات غان وموديعين، حيث فوجئ المارة بسماع الأناشيد الوطنية وصوت صفارات الإنذار، ترافقها رسائل ناطقة باللغة العربية.

وبحسب وزارة المواصلات الإسرائيلية، فقد فُتح تحقيق عاجل لمعرفة مصدر الهجوم، وسط ترجيحات بأن القراصنة تمكنوا من اختراق منظومة الشاشات التابعة لشركة Urban Digital، وهي الشركة التي تعرضت لهجمات مماثلة في فترات سابقة وفق التقارير.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن بث المقاطع الصوتية العربية تسبب بحالة ارتباك وتوتر في الشوارع، في ظل المناخ الأمني الحساس الذي تعيشه "إسرائيل" منذ أحداث 7 أكتوبر وما تبعها من تصعيد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجهات المختصة تحاول تحديد كيفية اختراق الشبكة وما إذا كان الهجوم جزءاً من عملية أوسع تستهدف البنية الرقمية للمواصلات العامة.

