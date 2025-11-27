قراصنة يخترقون محطات حافلات "إسرائيلية" ويبثون خطابات لأبو عبيدة

متابعة/ فلسطين أون لاين

تمكن قراصنة من السيطرة على شاشات محطات الحافلات "الإسرائيلية" وبث تسجيلات صوتية للناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إضافة إلى أغانٍ وأناشيد وطنية فلسطينية، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الهجوم السيبراني استهدف شاشات المواصلات العامة في أشدود ورمات غان وموديعين، حيث فوجئ المارة بسماع الأناشيد الوطنية وصوت صفارات الإنذار، ترافقها رسائل ناطقة باللغة العربية.

♦️ דיווח על מתקפת סייבר בתחנות אוטובוסים ברחבי הארץ, שמשמיעים הודעות בערבית😳😲

https://t.co/8994qcJbCD pic.twitter.com/KDr62sKItM — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) November 26, 2025

وبحسب وزارة المواصلات الإسرائيلية، فقد فُتح تحقيق عاجل لمعرفة مصدر الهجوم، وسط ترجيحات بأن القراصنة تمكنوا من اختراق منظومة الشاشات التابعة لشركة Urban Digital، وهي الشركة التي تعرضت لهجمات مماثلة في فترات سابقة وفق التقارير.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن بث المقاطع الصوتية العربية تسبب بحالة ارتباك وتوتر في الشوارع، في ظل المناخ الأمني الحساس الذي تعيشه "إسرائيل" منذ أحداث 7 أكتوبر وما تبعها من تصعيد.

כעת ברחבי הארץ מתרחשת מתקפת סייבר על תחנות האוטובוס החכמות.

תיעוד מאשדוד — שפורסם בקבוצות המקומיות — מראה אזרחים שהבהילו בבלה בבקלה בתחנות. תיעוד נוסף התקבל מתמר בוארון, ששחה מבלים עם רבות במדיהן וניגשה לתחנה קרובה, שם הופתעה לגלות שהותקנו בהודעות מהחשבונות “הייתי בהלם ממהשקלטי”,… pic.twitter.com/exxb6OpXT1 — אליה פרץ עיתונאי לעתיד בעזרת ה' 🇮🇱 (@eliyaperetz123) November 26, 2025

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجهات المختصة تحاول تحديد كيفية اختراق الشبكة وما إذا كان الهجوم جزءاً من عملية أوسع تستهدف البنية الرقمية للمواصلات العامة.