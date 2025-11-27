نزع سلاح المقاومة وتسليح المستوطنين؟!

هناك مصطلحات وعبارات، من كثرة ورودها في البروباغاندا الإعلامية، تصبح عند البعض مألوفة ومستساغة. فكل قوى الشر في العالم تُسابق الريح في التسلّح بأعتى أنواع السلاح: المستكبرون والجبابرة، وكل عتلّ وزنيم، وكل من يستخدم سلاحه في الإبادة والقتل الذميم يُدعَم ويُمَوَّل. ولا مانع من تزويده بأحدث الطائرات الراجمات وصواريخ الألفي رطل، وكل الذخائر الساحقة الماحقة، وصولًا إلى أعظم المفاعلات النووية والقنابل والرؤوس الذرية. وله أن يمتلك جيشًا احتياطيًا وآخر نظاميًا، إضافة إلى تسليح المستوطنين الذين يعيثون في الأرض فسادًا.

كل هذا يُعَدّ «ضرورة»، وتزويد السلاح له يصبح حياةً وسعادةً ورخاءً وجمالًا.

أمّا أولئك الذين تتساقط على رؤوسهم ويلات هذا السلاح؛ المظلومين، والمسحوقين، والمقهورين؛ الذين صودرت ديارهم وأموالهم وكل مقومات حياتهم؛ الذين انتُهكت كرامتهم ومسحت الأرض بإنسانيتهم؛ الذين تعرّضوا للتطهير العرقي وحروب الإبادة منذ أكثر من سبعة عقود؛ الذين تجرّعوا ويلات الاحتلال بأشكاله المريرة—فهؤلاء، ينبغي ـ حسب هذا الطغيان ـ أن يُنزع سلاحهم المحدود القدرات والإمكانات.

يجب ـ وفق المنطق الجائر ذاته ـ إعدادهم للذبح والإفناء دون أن يُبدوا أي حراك، وجعلهم كأنهم مزرعة أرانب أو قطيع خراف، ثم ترتيب صفوفهم أمام مسالخ الذبح كي تفعل بهم ما تشاء دون مقاومة. يجب أن يكونوا، في نظر أصحاب هذا الخطاب، على “استعداد تام” للذبح والحرق وفق أهواء عتاولة الإجرام ومن يبرر خطابهم.

كيف يُقال، بالفم المليان، «نزع سلاح المقاومة»؟ وكيف يجرؤ الإعلام على تكرارها؟! تخيّلوا لو سارت بنا عجلة الزمان إلى مثل قول: «نزع غشاء العذارى لأمةٍ ما»؛ عبارة شنيعة لا يقبلها عقل ولا ذوق.

وقد وجدتُ آية في القرآن تحقّ الحق وتزهق الباطل، كما هي عادة رسائل السماء، ولكنها هنا جاءت بصورة مذهلة: ربطت بين نزول الكتاب من السماء ونزول الحديد من ذات المصدر، ووحّدت الهدف بينهما؛ فالكتاب ليقوم الناس بالقسط، والحديد ليَعلمَ اللهُ مَن ينصره ورسله بالغيب. الهدف واحد، لأن من ينصره الله يقيم العدل لا محالة. أمّا من يأخذ الحديد دون الكتاب، فإنه لا ينتج إلا الظلم والعدوان وحروب الفناء. وهذا ما أفرزته الحضارة المادية حين فصلت القوة عن منظومة القيم.

والجميل أنّ هذه الآية جاءت في سورة الحديد، التي لخَّصت هذه المعادلة العظيمة.

فهل ينبغي نزع سلاح من جمع بين كتاب الحق والعدل وبين أداة الدفاع؟ أم ينزع ممّن لم يكن سلاحه يومًا إلا وسيلة للظلم والإهلاك وإفساد الحياة؟!



إن إطلاق هذه العبارة على عواهنها: «نزع سلاح المقاومة»، عيبٌ وظلم، وتساوقٌ مع خطاب الطغيان. والأدهى أنّ جهات داخلية، هنا وهناك، صارت تردّد العبارة كالببغاء، لا تملك عقلًا ولا حجة ولا منطقًا، ولا تدرك حقيقة الربط القرآني بين الحديد والكتاب.

هل يعقل أن يغض الطرف عن تسليح زعران المستوطنات وعلى عينك يا تاجر بينما تطرح هذه العبارة الماجنة العاهرة الكافرة بحق من يدافع عن شرفه وعرضه أمام أعتى قوى الشر في العالم؟

لماذا مثلا في لبنان أن لا تعتبر المقاومة جيش احتياط وفق استراتيجية أمنية للدفاع عن أمن البلد ؟ أم ان هذا الجيش الاحتياطي حلال لدولة الاحتلال حرام على لبنان؟



إن من يتجرأ بهذه المقولة (نزع سلاح المقاومة) كمن يتجرأ على نزع شرف أمة أو المطالبة بنزع سورة الحديد من القرآن الكريم.

المصدر / فلسطين أون لاين